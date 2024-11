Elon Musk und Donald Trump haben zusammen Thanksgiving gefeiert. Online kursieren mehrere Aufnahmen von der Feier in Trumps Anwesen in Palm Beach. Auf den Videos ist der zukünftige US-Präsident bei den Feierlichkeiten in Mar-a-Lago zwischen seinem 18-jährigen Sohn Barron und dem südafrikanischen Milliardär zu sehen. Trumps Frau Melania sitzt am Rand des Tisches neben ihrem Sohn.