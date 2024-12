Damit bleiben nur drei auf Bundesebene zum Tode Verurteilte im Todestrakt: Einer von ihnen ist Dschochar Zarnajew, verantwortlich für den Anschlag auf den Boston-Marathon 2013 mit drei Toten. Hinzu kommen Dylann Roof, der 2015 in einer Kirche in Charleston im Bundesstaat South Carolina neun Afroamerikaner erschoss, und Robert Bowers, der 2018 elf jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh tötete.

Trump will Todesstrafe ausweiten

Gegner der Todesstrafe befürchten, dass Bidens Nachfolger Trump in seiner am 20. Januar beginnenden zweiten Amtszeit die Hinrichtungen auf Bundesebene wieder aufnehmen wird. Während seines Wahlkampfs sprach der designierte Präsident wiederholt davon, die Anwendung der Todesstrafe auf Migranten, die US-Staatsbürger töten, und auf Drogen- und Menschenhändler ausweiten zu wollen.

Die Entscheidung Bidens betrifft nur Urteile der Bundesjustiz, nicht der einzelnen Bundesstaaten. In 23 der 50 US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe abgeschafft, in sechs weiteren ist ein Moratorium in Kraft. In diesem Jahr gab es in den USA 25 Hinrichtungen, alle auf Grundlage von Urteilen in einzelnen Bundesstaaten.