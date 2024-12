Carter stimmte im November per Briefwahl ab. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt bereits drei Monate zurück. Ein Video zeigt, wie er am 1. Oktober von Angehörigen im Rollstuhl ins Freie gefahren wird. Damals feierte Carter seinen 100. Geburtstag.

Kampfflugzeuge flogen Formation

Die Aufnahmen von Carter im Freien stammen vom Fernsehsender CBS. Sie zeigen ihn umgeben von Familie und Freunden in seinem Wohnort Plains im Bundesstaat Georgia. Nach draußen wurde Carter gefahren, weil zu seinen Ehren vier Militärkampfflugzeuge in Formation flogen, wie CBS damals in einem Post auf X schrieb. Dort habe er dem Spektakel in seinem Garten im Schatten der Bäume beigewohnt.