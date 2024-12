Die schöne Harmonie zwischen Carter und Amerika hielt natürlich nicht allzu lange an. Sein annus horribilis, das Jahr seines persönlichen Schreckens, war 1979. Zuerst zog Ajatollah Khomeini in Teheran ein und vertrieb Schah Reza Pahlavi, den getreuen Verbündeten der Weltmacht USA. Dann schickte die Sowjetunion ihre Rote Armee nach Afghanistan, weil sie aus dem schrecklichen Krieg der anderen Supermacht in Vietnam nichts gelernt hatte.

Die Folge des Machtwechsels im Iran war die zweite Erdölkrise, die den Westen ins Mark traf. Sie verursachte hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit in den fortgeschrittenen Industriestaaten, auch in den USA. Damit war das Ende der Eintracht mit dem Präsidenten erreicht.

Unternehmen "Adlerklaue"

Es kam noch schlimmer für Carter. Weil die USA dem krebskranken Schah Behandlung im eigenen Land gewährten, besetzten 400 Studenten in Teheran die Botschaft des "großen Satans" und nahmen 52 Diplomaten als Geiseln. Sie verlangten die Auslieferung des Schahs, was Carter ablehnte. Das geschah am 4. November 1979.

Was macht ein Präsident in so einer Lage? Er sagt, er werde keine Aktion zur Befreiung erlauben und lässt sie heimlich vorbereiten. In der Nacht zum 25. April 1980 begann das Unternehmen "Adlerklaue" mit Flügen in die große Salzwüste im Süden Irans. Wegen eines verheerenden Sandsturms musste die Befreiungsaktion sofort abgebrochen werden. Beim Start stürzte ein Hubschrauber ab. Acht Soldaten waren sofort tot, vier verletzt. Die Leichen stellte das Regime der Mullahs öffentlich in Teheran aus.

Eine beispiellose Demütigung

Eine Katastrophe. Eine beispiellose Demütigung. Eine Verhöhnung der Weltmacht. Gepeinigt vom Vietnamkrieg musste Amerika einen neuerlichen Nachweis für strategisches Unvermögen und militärische Schwäche hinnehmen. Damals wollte die Weltmacht noch unbedingt Weltmacht sein und für Niederlagen suchte sie Schuldige. Einer davon saß im Weißen Haus.

Ajatollah Chomeini machte sich einen Spaß daraus, den nächsten amerikanischen Präsidenten zu bestimmen, dessen Wahl im November 1980 anstand. Die Geiseln ließ er zielsicher am 19. Januar 1981 frei, einen Tag vor der Amtseinführung Ronald Reagans, der mit überwältigender Mehrheit gewählt worden war.

Carter zog sich nach Plains zurück, seiner Heimatstadt in Georgia. Für einige Zeit hielt er sich von der Öffentlichkeit fern, dann gründete er sein Carter Center und setzte sich fortan für Menschenrechte auf der ganzen Welt ein. Das Center widmet sich der Konfliktverhütung und überwacht Wahlen.