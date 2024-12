Aktualisiert am 30.12.2024 - 21:59 Uhr

Das US-Finanzministerium ist nach eigenen Angaben Ziel eines von China unterstĂŒtzen Cyberangriffs geworden. Bei der Cyberattacke seien mehrere ArbeitsplĂ€tze des Finanzministeriums infiltriert worden, teilte das Ministerium in einer ErklĂ€rung an den US-Kongress mit, welche die Nachrichtenagentur AFP am Montag einsehen konnte. Die Angreifer hatten sich nach Angaben eines Ministeriumssprechers Anfang Dezember ĂŒber einen externen Sicherheitsdienstleister Zugriff auf Computer des Finanzministeriums und einige Dokumente verschafft.