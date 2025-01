US-Präsident Joe Biden während eines Gottesdienstes für die Opfer des tödlichen Anschlags in New Orleans. (Quelle: Gerald Herbert/AP/dpa)

Biden: "Ich kenne jeden wichtigen Anführer der Welt seit langer Zeit"

Er hoffe, die Geschichte werde sagen, dass er angetreten sei und einen Plan gehabt habe, wie man die Wirtschaft und Amerikas Führung in der Welt wiederherstellen könne. "Und ich hoffe, dass sie dokumentiert, dass ich es mit Ehrlichkeit und Integrität getan habe, dass ich gesagt habe, was mir durch den Kopf ging." Als seine größte Enttäuschung bezeichnete Biden sein Versagen, wirksam gegen Fehlinformationen vorzugehen, auch gegen die von Trump.

Offenbar will der scheidende US-Präsident kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch einige Vorhaben auf den Weg bringen, die seinem republikanischen Nachfolger gar nicht gefallen dürften. So hat Biden angekündigt, der Ukraine ein weiteres, milliardenschweres Hilfspaket zukommen zu lassen, inklusive wichtiger Waffensysteme.

Biden ruft weitere National Monuments aus

Bereits am Montag hatte der 81-Jährige zudem ein Verbot von Bohrungen nach Öl und Gas in einem riesigen Gebiet vor den US-Küsten verhängt. Das Verbot gilt entlang der gesamten Atlantikküste, am Golf von Mexiko, an der Pazifikküste von Mexiko bis Kanada sowie Teilen der Küsten von Alaska, erklärte Biden am Montag. Der künftige Präsident Donald Trump, der die Ausbeutung fossiler Brennstoffe wieder forcieren will, reagierte empört und erklärte, er werde das Verbot kassieren.