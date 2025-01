Donald Trump will Grönland kaufen. Aber was würde die Insel überhaupt kosten? Es gibt zumindest Anhaltspunkte.

Experten haben mögliche Preise für einen Kauf Grönlands durch die USA berechnet. Die Schätzungen reichen von 12,5 bis 77 Milliarden US-Dollar (12,2 bis 75 Milliarden Euro), abhängig von den Bewertungsgrundlagen. In der Berechnung der "New York Times" wurden historische Landkäufe der USA als Basis herangezogen, insbesondere der Erwerb Alaskas und der Virgin Islands.

Rohstoffvorkommen: Steigt der Preis auf eine Billion

Zusätzlich könnten wirtschaftliche Hebel Dänemarks Preisvorstellungen beeinflussen. Trump deutete an, Zölle oder andere Druckmittel einzusetzen, um die dänische Position zu schwächen. Dänemarks starkes Wirtschaftswachstum, gestützt auf pharmazeutische Exporte, vor allem in die USA, könnte hierbei eine Rolle spielen.

Donald Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, Grönland kaufen zu wollen. In einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche deutete er an, auch vor militärischen Aktionen nicht zurückzuschrecken. Kurz zuvor war sein Sohn Donald Jr. auf die Insel gereist. Allerdings lehnen sowohl die dänische als auch die grönländische Regierung einen Verkauf bisher entschieden ab.