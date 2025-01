Tiktok bereitet sich wohl auf Abschaltung in den USA vor

App könnte am Sonntag verschwinden

Ein Smartphone zeigt das Logo von Tiktok, während im Hintergrund eine US-Flagge zu sehen ist (Symbolbild): Tiktok könnte ab Sonntag in den USA abgeschaltet werden. (Quelle: IMAGO/Thomas Fuller / SOPA Images/imago)

Das beliebte soziale Netzwerk Tiktok steht in den USA vor dem Aus. Am Sonntag könnte die App dort abgeschaltet werden. Die Betreiber gehen damit sogar weiter als eigentlich gefordert.

In Erwartung des bevorstehenden Banns in den USA bereitet TikTok Insidern zufolge die Abschaltung seiner Kurzvideo-Plattform vor. Ab kommendem Sonntag würden US-Nutzer beim Öffnen der App auf eine Internet-Seite mit Informationen zu dem Verbot weitergeleitet, sagten am Mittwoch mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Außerdem erhielten sie die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten herunterzuladen.