Steht die umstrittene Plattform TikTok in den USA vor dem Aus? Am Sonntag endet eine entsprechende Frist: Findet sich kein Käufer, wird die App verboten. Ein Experte erklärt, was das bedeuten könnte.

Der Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von TikTok an den Tech-Milliardär Elon Musk wird in der chinesischen Regierung erwogen. Das berichtet der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach soll die Option diskutiert worden sein, dass Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter) die Kontrolle über TikTok US übernimmt und beide Dienste zusammen betreibt. Ein Sprecher von TikTok dementierte jedoch jegliche Verkaufsabsichten vehement.

TikTok steht in den USA wegen seiner Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Obwohl das Unternehmen und seine Muttergesellschaft ByteDance die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen haben, verlangt ein US-Gesetz, dass ByteDance das US-Geschäft bis zum 20. Januar 2025 verkauft. Andernfalls droht eine landesweite Sperrung der App, was rund 170 Millionen Nutzer betreffen würde – etwa die Hälfte der US-Bevölkerung.

TikTok hat gegen das Gesetz geklagt, der Fall wird derzeit vor dem Obersten Gerichtshof der USA verhandelt. Die Plattform bereitet sich aber auf ein mögliches Verbot in den USA vor. Doch was heißt das nun? Und könnte Elon Musk TikTok übernehmen?

t-online: Herr Beckedahl, am Sonntag läuft die Frist aus, bis zu der TikTok in den USA verkauft werden muss – sonst wird es verboten. Weshalb ist die Plattform eine Bedrohung für die westliche Demokratie?

Markus Beckedahl: Die USA hatten bis zum Aufstieg von TikTok das globale Informationsmonopol bei sozialen Netzwerken. Plattformen wie Instagram, YouTube oder LinkedIn sind fest in amerikanischer Hand und dienen auch dazu, die Interessen der USA weltweit zu vertreten. TikTok hat dieses Monopol gebrochen und ist ein ernst zu nehmender Konkurrent geworden. Es kontrolliert, welche Inhalte bevorzugt verbreitet werden – oder eben nicht. Das birgt große Gefahren.

Welche genau?

Wir wissen nicht, nach welchen Mechanismen solche Plattformen Inhalte priorisieren. Im Extremfall kann TikTok gezielt zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften eingesetzt werden. Das betrifft nicht nur die Inhalte, sondern auch die Algorithmen, die das Nutzerverhalten analysieren und beeinflussen können.

Erläutern Sie das bitte.

TikTok sammelt eine enorme Menge an Daten: Metadaten, Kommunikationsdaten, Vorlieben und tiefergehende Einblicke in die Bedürfnisse der Nutzer. Eine uns feindlich gesinnte Macht wie China kann diese gegen uns nutzen. China könnte die gesammelten Daten missbrauchen, sei es zur Überwachung der Bevölkerung oder zur gezielten Verbreitung von Desinformation. Daher gibt es in Europa bereits Anweisungen, dass Regierungsmitarbeiter TikTok nicht nutzen sollen. Nun geht es für die USA darum, die Kontrolle über Informations- und Werbemonopole zurückzugewinnen.

Markus Beckedahl (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago) Zur Person Markus Beckedahl, geboren 1976, ist ein deutscher Journalist und Netzaktivist. Er gründete den Blog netzpolitik.org und war bis 2024 dessen Chefredakteur. Er rief die re:publica ins Leben, eine der führenden Konferenzen zur digitalen Gesellschaft in Europa, und ist deren kuratorischer Leiter. Zudem bietet er auf digitalpolitik.de Vorträge, Beratung und Workshops an und schreibt einen Newsletter zu digitalen Themen. Beckedahl beschäftigt sich mit Netzpolitik, Datenschutz und digitalen Grundrechten.

Wie kann ein Verbot denn in der Praxis aussehen?

Ein Verbot könnte bedeuten, dass TikTok aus den App-Stores verschwindet und keine Updates mehr erhält. Zudem wären Netzsperren denkbar, die den Zugriff auf TikToks Server verhindern. In Kombination würden diese Maßnahmen die Nutzung der Plattform stark einschränken.

Wäre denn ein Verbot oder ein Verkauf von TikTok die bessere Lösung?

Das ist schwer zu sagen, weil noch viele Fragen offen sind. Ein Verbot hätte auch in Europa massive Folgen. Denn viele Inhalte von TikTok-Stars stammen aus den USA. Bei einem Verkauf stellt sich die Frage: Was genau würde verkauft? Die Nutzerbasis, nur die von US-Amerikanern? Die Daten? Oder der Algorithmus? Letzteres ist unwahrscheinlich, da China diesen kaum herausgeben würde. Ohne den Algorithmus wäre TikTok jedoch deutlich weniger wertvoll.

Laut einem Bericht gehört Elon Musk zu den Bietern auf TikTok. Für wie realistisch halten Sie einen Kauf durch Musk?