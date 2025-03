Verschwörungsglaube in den USA Heute will Trump die Kennedy-Akten veröffentlichen

Der damalige US-Präsident John F. Kennedy wenige Tage vor seinem Tod im November 1963: Auch sein Neffe verbreitet Verschwörungsmythen rund um den Mordanschlag.

Donald Trump will heute die letzten Geheimakten zum Mord an John F. Kennedy veröffentlichen. Damit nutzt er das Misstrauen vieler Amerikaner gegen den Staat für seine Zwecke.

US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung noch unter Verschluss gehaltener Akten über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy am heutigen Dienstag angekündigt. Bei einem Besuch im Kennedy-Center am Montag in Washington sagte er zu Reportern, dass "die Menschen jahrzehntelang darauf gewartet" haben. Mit Blick auf die geplante Veröffentlichung von über 80.000 Akten-Seiten versprach der US-Präsident, dass es "sehr interessant werden" würde.

Im Januar hatte Trump bereits den Geheimdienstkoordinator und Justizminister angeordnet, ihm innerhalb von 15 Tagen einen Plan für die vollständige Veröffentlichung der Dokumente zum Tod von Präsident Kennedy vorzulegen. Auch die Akten über dessen Anschlagpläne auf dessen Bruder Robert Kennedy als auch den ermordeten Menschenrechtskämpfer Martin Luther King will Trump veröffentlichen.

Verschwörungsmythen im Vorfall

Der Mord an US-Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 im texanischen Dallas durch mehrere Gewehrschüsse erschütterte die USA – und fasziniert das Land bis heute. 65 Prozent der Menschen in den USA glauben nicht an die offizielle Version, wonach der Todesschütze Lee Harvey Oswald allein handelte.

So ist der Mord an Kennedy noch immer Grundlage für Verschwörungserzählungen, denen zufolge die USA von einem "tiefen Staat" gelenkt werden – angeblich geheimen Netzwerken im Staatsapparat. Weit verbreitet ist zum Beispiel die These, dass Kennedy-Nachfolger Lyndon B. Johnson in Verbindung mit dem Geheimdienst CIA die Strippen bei dem Attentat gezogen habe. Auch über eine Verwicklung Kubas in den Anschlag wird häufig geraunt.

Darum will Trump die Kennedy-Akten veröffentlichen

Befeuert hat die Verschwörungserzählungen um den Kennedy-Mord zuletzt auch dessen Neffe, Robert F. Kennedy Jr. Auch der US-Gesundheitsminister verbreitet die Annahme, die CIA sei an dem Anschlag auf seinen Onkel beteiligt gewesen. Auch Trump selbst hat immer wieder behauptet, der "tiefe Staat" wolle ihn als US-Präsidenten verhindern.

Fraglich ist, welche neuen Erkenntnisse die bislang unter Verschluss gehaltenen Dokumente noch liefern können – die allermeisten sind in den vergangenen Jahren bereits veröffentlicht worden.

Nach Angaben des US-Nationalarchivs ist ein Großteil der Akten zum Kennedy-Mord schon seit den 1990er-Jahren öffentlich zugänglich. Insgesamt rund fünf Millionen Schriftstücke, Fotos, Videos, Audio-Aufnahmen und Artefakte hat das Archiv in Verbindung mit dem Attentat gespeichert.

Welche Dokumente hat Trump veröffentlicht?

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versprochen, die letzten geheimen Akten zum Kennedy-Mord zu veröffentlichen. 2017 wurde ein Teil der bis dahin noch unter Verschluss gehaltenen Unterlagen publik gemacht – insgesamt waren es zehntausende Dokumente. Aber der damalige Präsident Trump entschied – hauptsächlich auf Betreiben der CIA und der Bundespolizei FBI –, manche Akten weiter unter Verschluss zu lassen, nachdem diese Behörden Sicherheitsbedenken geäußert hatten.

Trumps Nachfolger Joe Biden ließ Tausende weitere Dokumente im Zusammenhang mit der Kennedy-Ermordung veröffentlichen – aber auch nicht alle. Mit der jüngsten Veröffentlichung von 2023 sind nach US-Medienberichten schon 99 Prozent der Dokumente öffentlich zugänglich. Auf der Internetseite des US-Nationalarchivs sind die jeweils veröffentlichten Dokumente entsprechend dem Jahr ihrer Veröffentlichung aufgelistet.

Warum sind noch immer nicht alle Kennedy-Akten öffentlich?

Die Tatsache, dass noch immer nicht alle Dokumente zum Kennedy-Mord öffentlich sind, nährt bis heute den Verdacht, dass die US-Sicherheitsbehörden in dem Fall etwas zu verbergen haben. Eine Recherche des US-Magazins "Politico" aus dem Jahr 2022 kommt allerdings zu anderen Schlüssen, was die Motive hinter der Geheimniskrämerei angeht.

So berichtete "Politico" über die bis dahin ebenfalls geheime Korrespondenz des US-Nationalarchivs mit Vertretern von CIA und FBI. Die Korrespondenz hatte das Magazin erhalten, nachdem es das Archiv unter Berufung auf das US-Gesetz zur Informationsfreiheit auf die Herausgabe verklagt hatte. "Politico" zufolge zeigte die Korrespondenz zwischen den Behörden, dass das Nationalarchiv immer wieder auf die Veröffentlichung möglichst vieler Dokumente drängte, damit aber auf Widerstand bei der CIA und dem FBI stieß.