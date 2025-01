Aktualisiert am 20.01.2025 - 20:04 Uhr

Vor mehr als 100 Jahren haben die USA den Panamakanal gebaut, jetzt will Trump ihn zurück. Er hält die Passagegebühren für ungerecht. Doch was bedeutet Trumps Ankündigung?

Neben Grönland und Kanada hat US-Präsident Donald Trump auch ein Auge auf Mittelamerika geworfen. Schon bei seiner Antrittsrede kündigte Trump mit Blick auf den Panamakanal überraschend direkt an: "Wir holen ihn zurück."

In den Wochen zuvor hatte er wiederholt betont, die USA würden nicht fair behandelt und die Durchfahrtsgebühren durch die Wasserstraße seien ungerecht. Zudem kontrolliere China den Kanal.

Worauf stützt Trump seinen Anspruch?

Das US-Militär betrieb dort unter anderem das Trainingszentrum School of the Americas, wo lateinamerikanische Militärs für den schmutzigen Krieg gegen linke Bewegungen in den 1970er und 1980er Jahren ausgebildet wurden.