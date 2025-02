Er könnte Trump vorschlagen: "Lass uns jetzt die Geschichte verändern. Zeigen wir der Welt, dass wir die Starken sind. Wir sind wenige, aber wir sind eine Bruderschaft der Mächtigen." Vielleicht würde er sogar China oder andere Akteure mit ins Boot holen und gemeinsam festlegen, wie die Welt von nun an funktionieren soll. Das könnte für Trump äußerst verlockend sein. Schließlich wird er in Europa kaum Anerkennung finden, von anderen politischen Führern erst recht nicht. Und dieses Angebot – eine Weltordnung, die in wenige große Lager geteilt ist – könnte ihm gefallen. Es würde seine Machtposition innerhalb der USA weiter stärken.

Putin ist zuversichtlich, dass der Westen seine Unterstützung für die Ukraine nicht wesentlich verstärken wird – zumindest nicht über das jetzige Niveau hinaus. Das bedeutet für ihn: In sechs Monaten, vielleicht einem Jahr, wird er die Ukraine so oder so bekommen. Er kann 200.000, 500.000 oder sogar eine Million Soldaten verlieren – das ist für ihn kein Problem. Die Ukrainer, so glaubt er, werden früher oder später aufgerieben sein, ob mit oder ohne westliche Unterstützung. Der Westen zögert bereits, das Budget wird nicht entschlossen genug aufgestockt. Also denkt Putin, dass er letztendlich bekommen wird, was er will – ob mit Trumps Zustimmung oder ohne. Am Ende, so glaubt er, werden Trump und die europäischen Anführer anerkennen müssen, dass er recht hatte und die Region unter seine Kontrolle gehört.