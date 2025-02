Die Kanone des Helios-Systems wurde von dem US-Zerstörer "Preble" aus abgefeuert, heißt es in dem Bericht für das US-Verteidigungsministerium. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen hellen weißen Strahl, der von dem Schiff ausgeht. Man habe die Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Systems ausprobieren wollen, hieß es in dem Bericht. Öffentlich zugänglichen Informationen zufolge war das Kriegsschiff zuletzt im Pazifik unterwegs und legte im Oktober in Japan an.