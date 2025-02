Die Trump-Administration hat am Donnerstag in einem Schlag mehrere Tausend Angestellte aus dem Staatsdienst entlassen. Alle Behördenleiter des Landes wurden angewiesen, nahezu sämtliche Mitarbeiter in der Probezeit zu entlassen. Unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen, berichten die "New York Times" und die "Washington Post", dass über 200.000 Angestellte von den drastischen Kürzungsmaßnahmen betroffen sein könnten.