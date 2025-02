US-Präsident Donald Trump hat den erschwerten Zugang für Reporterinnen und Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) durch das Weiße Haus verteidigt. "Die Associated Press weigert sich einfach, sich an die Gesetze zu halten und an das, was vor sich geht", sagte Trump. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass AP nach eigener Aussage immer wieder vom Weißen Haus Zugang verwehrt wurde. Der Grund: AP übernimmt nicht die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko - "Golf von Amerika".