Aktualisiert am 06.03.2025 - 18:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident knickt ein. (Quelle: IMAGO/Al Drago - Pool via CNP)

Donald Trump setzt in der Wirtschaftspolitik auf Zölle. Doch nun hat er zum wiederholten Male Mexiko davon ausgenommen.

US-Präsident Donald Trump hat fast alle Strafzölle gegen Mexiko wieder ausgesetzt. Das hat der Amtsinhaber in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verkündet. Er habe dies "als Entgegenkommen und aus Respekt" gegenüber der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum getan, schreibt Trump.

Erst seit dieser Woche gelten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada, die eigentlich schon Anfang Februar in Kraft treten sollten. Trump hatte diese dann aber einen Monat lang ausgesetzt. Nun macht er erneut eine Ausnahme: Alle Einfuhren aus dem südlichen Nachbarland, die durch das Freihandelsabkommen USMCA von 2020 abgedeckt sind, seien bis zum 2. April von den Zöllen befreit, so der US-Präsident.