Über Stunden war Elon Musks Kurznachrichtendienst X am Montag nicht erreichbar. Zwar funktionierte das soziale Netzwerk zwischenzeitlich wieder, doch Benutzer klagten in der Folge immer wieder über Probleme. Oftmals luden keine neuen Beiträge, Störungsmeldungen wurden angezeigt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Musk ist sich sicher: "IP-Adressen kamen aus der Ukraine"

Hacker-Gruppe widerspricht

Experte: Staatlicher Angriff ergibt "nicht viel Sinn"

Ein Experte kam zu einer ähnlichen Einschätzung bezüglich der Vorwürfe von Musk. Nicholas Reese, Dozent am Center for Global Affairs der School of Professional Studies der New York University, sagte der "Star Tribune", dass ein staatlicher Akteur angesichts der kurzen Dauer der Ausfälle "nicht viel Sinn" ergebe.