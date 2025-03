Die Freiheitsstatue ist das Symbol Amerikas. Wohl kaum ein Monument verkörpert den amerikanischen Traum so nachhaltig wie die 93 Meter hohe Skulptur am Hafen von New York . Seit 1886 steht sie dort, auf Liberty Island , wo um die vorvergangene Jahrhundertwende Tausende Einwanderer aus Europa und mit dem Schiff der Welt ankamen, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen.

Geschenkt worden war sie den USA zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776. Nun fordert ein französischer Politiker die Rückgabe des mächtigen Symbols. Der Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann hielt beim Parteitag seiner Mitte-Links-Partei Place publique (PP) eine umjubelte Rede, in der er die politischen Entwicklungen in den USA unter Präsident Donald Trump scharf kritisierte.

In seiner Rede kritisierte der Sohn des französischen Philosophen André Glucksmann insbesondere das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen die Unabhängigkeit der Forschung. "Das Zweite, das wir den Amerikanern sagen werden, ist: Wenn ihr unbedingt eure besten Forscher entlassen wollt, wenn ihr all die Menschen entlassen wollt, die durch ihre Freiheit und ihren Sinn für Innovation, ihre Lust am Zweifel und an der Forschung euer Land zur führenden Macht der Welt gemacht haben, dann sind sie in Frankreich jederzeit willkommen".