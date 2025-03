US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ohne ukrainische Beteiligung über die Ukraine gesprochen. Am Nachmittag telefonierte Trump dann mit dem ukrainischen Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump hat sich positiv über sein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. In dem etwa eine Stunde langen "sehr guten Telefonat" sei es vor allem um sein am Vortag geführtes Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin gegangen, schrieb Trump auf seiner Platfform Truth Social.

Ziel des Gesprächs mit Selenskyj sei es gewesen, die "Forderungen und Bedürfnisse" beider Länder in Einklang zu bringen, so Trump. Für später kündigte er eine ausführliche Stellungnahme von Außenminister Marco Rubio und des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Waltz an. Selenskyj hat sich bislang nicht zu dem Telefonat geäußert.