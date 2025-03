Fabian Schmidt, ein deutscher Staatsbürger mit Greencard, lebt seit 17 Jahren in den USA. Nach einem Besuch in Deutschland wurde er bei seiner Rückkehr am Flughafen in Boston verhaftet – ohne offizielle Anklage. Seitdem sitzt er in einem Bundesgefängnis in Rhode Island, gemeinsam mit verurteilten Schwerverbrechern. Noch immer bleiben die genauen Gründe für seine Inhaftierung unklar.