Elon Musk hat laut einer Analyse des US-Senders CNN massiv an Rückhalt unter Wählern der US-Demokraten verloren. Demnach ist der Nettowert seiner Beliebtheit unter Demokraten seit 2017 um mehr als 120 Punkte gesunken – von damals +35 auf nunmehr -91. Der Datenanalyst Harry Enten bezeichnete den Einbruch als außergewöhnlich deutlich.

Insgesamt sei Musks allgemeiner Beliebtheitswert in den USA von +24 im Jahr 2017 auf -19 im Jahr 2025 gesunken. Besonders stark sei der Rückgang bei Demokraten und Unabhängigen, während sich Musks Image bei republikanischen Wählern verbessert habe. Dort sei sein Wert von -18 auf +51 gestiegen.

Absatz von Tesla-Fahrzeugen rückläufig

Musk ist aktuell als Sonderberater unter Präsident Donald Trump für die neu geschaffene Behörde Doge ("Department of Government Efficiency") tätig. Diese verfolgt das Ziel, die Staatsausgaben zu senken und die Zahl der Bundesbediensteten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist es zu umfangreichen Entlassungen sowie zur Auflösung ganzer Behörden gekommen – darunter auch die Entwicklungsorganisation USAID. Die Maßnahmen haben landesweit Proteste ausgelöst, Tesla-Fahrzeuge werden immer wieder beschädigt oder zerstört.

Musks Absturz im Ansehen von Wählern der Demokraten spiegelt sich laut Datenanalyst Enten auch im Absatz von Tesla-Fahrzeugen wider. Die Neuzulassungen in den USA seien 2024 um fünf Prozent und im Januar 2025 sogar um elf Prozent zurückgegangen. Andere Hersteller von Elektroautos hätten im gleichen Zeitraum hingegen zugelegt. Besonders relevant sei dies, weil Anhänger der Demokraten mit einem Anteil von 38 Prozent die größte Käufergruppe von E-Fahrzeugen in den USA stellten – doppelt so viele wie republikanisch gesinnte Kundschaft.