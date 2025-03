Er ist einer der Topberater des Verteidigungsministers und gleichzeitig sein Bruder: Phil Hegseth steht nun in der Kritik.

Zweifel wegen Personalentscheidung

Beobachter äußern Zweifel an der Unabhängigkeit dieser Personalentscheidung. Zwar sei es üblich, dass es behördenübergreifende Verbindungspositionen gebe, erklärte der Jurist Michael Fallings von der Kanzlei Tully Rinckey PLLC der AP. Doch es sei sehr ungewöhnlich, dass ein enger Verwandter eines Kabinettsmitglieds eine solche Rolle übernehme. Das stelle insbesondere mit Blick auf das US-Vetternwirtschaftsgesetz von 1967 ein potenzielles Problem dar. Eine Verletzung dieses Gesetzes könne dann vorliegen, wenn der Minister bei der Einstellung seines Bruders mitgewirkt oder Einfluss genommen habe, so Fallings. In einem Organigramm, das der AP vorliegt, erscheint Phil Hegseth direkt unterhalb des Verteidigungsministers.