Zuerst hatte die Zeitung "Les Echos" am Freitagabend darüber berichtet. Demnach wurde der Brief von der US-Botschaft in Paris an die Firmen verschickt. Von der Botschaft war zunächst kein Kommentar erhältlich. "Wir wären dankbar, wenn Sie das Dokument innerhalb von fünf Tagen ausfüllen und unterschreiben würden und an uns zurückmailen", heißt es in dem Brief, den die Zeitung auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Sollten die Firmen nicht zustimmen, sollten sie ihre Gründe detailliert darlegen. Das werde dann an die Rechtsabteilung weitergeleitet.