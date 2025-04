Fahnder der Bundespolizei FBI stellten im Haus des festgenommenen Jugendlichen Beweise für eine rechte Verschwörung sicher. Unter anderem Aufzeichnungen mit den Worten: "Heil Hitler, Heil der weißen Rasse. Heil dem Sieg." Nach ersten Ermittlungen hatte der Jugendliche Kontakt zur Verbindung "The Order of the Nine Angles" (ONA) oder auch (O9A). Zu deutsch: Orden der neun Winkel, einer satanisch-rechtsextremen Verbindung.