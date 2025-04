Aktualisiert am 24.04.2025 - 09:27 Uhr

Ein Dutzend US-Bundesstaaten haben vor dem Gerichtshof für Internationalen Handel in New York gegen die "rechtswidrigen" Zölle von US-Präsident Donald Trump geklagt. Mit seinen willkürlich erhobenen Abgaben habe der Staatschef "die verfassungsmäßige Ordnung umgestoßen und die amerikanische Wirtschaft ins Chaos gestürzt", heißt es in der Klage. Laut der US-Verfassung liege die Befugnis, Steuern, Zölle und Abgaben zu erheben, beim Kongress, nicht beim Präsidenten, argumentieren die Kläger. Die nationale Handelspolitik dürfe nicht von dessen Launen abhängen.