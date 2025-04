Trumps Börsenbilanz: Nur Nixon noch schlechter

Die Euphorie an den Märkten nahm jedoch zu Beginn des Jahres ein jähes Ende. Seit dem Amtsantritt von Trump am 20. Januar verlor der S&P 500 7,3 Prozent, womit die zuvor verzeichneten Gewinne der Nachwahlperiode wieder gänzlich ausradiert wurden. Unter anderem wird hierfür Trumps protektionistische Zollpolitik verantwortlich gemacht.

Trump feuert Harris' Mann aus Verwaltungsrat des Holocaust-Museums

Der Ehemann der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten Kamala Harris , Doug Emhoff, ist nach eigenen Angaben von US-Präsident Donald Trump aus dem Verwaltungsrat des Washingtoner Holocaust-Museums entlassen worden. Emhoff warf Trump am Dienstag im Onlinedienst X politische Gründe für seine Entlassung vor. "Das Gedenken an den Holocaust und Holocaust-Bildung sollten niemals politisiert werden", schrieb Emhoff. Lesen Sie hier mehr dazu.

100 Tage Trump: US-Präsident sieht glänzende Zukunft für Autoindustrie

US-Präsident Donald Trump hat der Autoindustrie der Vereinigten Staaten eine glänzende Zukunft prophezeit. Dies liege an seiner Zoll- und Steuerpolitik, sagte der 78-Jährige in seiner Rede zu den ersten hundert Tagen seiner zweiten Amtszeit. Was Trump noch vor seinen Anhängern in Michigan sagte, lesen Sie hier.