Aktualisiert am 03.05.2025 - 01:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musks Starlink-Geschäfte sorgen für Aufsehen. Demokratische Senatoren befürchten, dass er seine Position in der Regierung ausnutzt.

Mehrere demokratische Senatoren haben einen Brandbrief an US-Präsident Donald Trump geschrieben, in dem sie vor möglichen Machenschaften seines Spar-Beraters Elon Musk warnen. Ihr Vorwurf: Musk nutze womöglich seine Position als Regierungsberater und seine Nähe zu Donald Trump aus, um Geschäfte mit ausländischen Regierungen zu machen. Diesen würden dann Vorteile bei Beziehungen mit den USA versprochen.

Konkret geht es dabei um die Starlink-Satelliten und Internetzugänge. "Berichten zufolge nutzt Musk seine Rolle innerhalb der Regierung aus, um ausländische Regierungen zu Zugeständnissen zu bewegen – zu seinem eigenen Vorteil. Dazu zählen unter anderem uneingeschränkter Marktzugang und Aufträge für seine Unternehmen, im Gegenzug für eine bevorzugte Behandlung durch die US-Regierung", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben, das mehrere Senatoren veröffentlicht haben.

"Nicht eigenen Bankkonten dienen"

Die Senatoren, darunter auch die prominente Demokratin Elizabeth Warren, befürchten, dass Musk seine Position in der Trump-Regierung ausnutze, um Geschäftsabschlüsse einzufädeln. So habe er im Februar mit Regierungsvertretern in Bangladesch telefoniert, wie amerikanische Medien berichten. Dabei sei es um Starlink gegangen. Im selben Monat traf Musk den indischen Premierminister Narendra Modi im Blair House, dem offiziellen Gästehaus der US-Regierung.