07.05.2025 - 18:02 Uhr

JD Vance (Archivbild): Der US-Vizepräsident schickt Gratulationen an Friedrich Merz.

US-Vize JD Vance hat Friedrich Merz die Glückwünsche von Präsident Donald Trump zur Wahl als Bundeskanzler übermittelt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Vizepräsident JD Vance hat Friedrich Merz im Namen von Präsident Donald Trump zur Kanzlerwahl gratuliert. Bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Washington sagte Vance: "Ich möchte natürlich im Namen des Präsidenten unsere Glückwünsche an Kanzler Merz aussprechen." In den kommenden Tagen werde die US-Regierung ein Gespräch mit dem neuen Regierungschef führen. "Wir freuen uns darauf", so Vance.

Zuvor hatte bereits US-Außenminister Merz zur Wahl zum neuen deutschen Regierungschef beglückwünscht. Merz hatte am Mittwoch manche Ansichten von Trump als "absurd" bezeichnet

Vance zu Iran-Gesprächen: "So weit, so gut"

US-Vizepräsident JD Vance zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Atomgespräche mit dem Iran zufrieden. "Ohne vorschnell über die Verhandlungen urteilen zu wollen, kann ich sagen: So weit, so gut", sagte Vance bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington. "Wir sind sehr zufrieden damit gewesen, wie die Iraner auf einige der von uns vorgebrachten Punkte reagiert haben." Konkrete Details nannte er nicht.

Auch mit der Rolle einiger Vermittler – insbesondere des Omans – sei man sehr zufrieden und dankbar. Bis jetzt sei man auf dem richtigen Weg. Ziel der USA sei ein Abkommen, mit dem der Iran wieder in der Weltwirtschaft Fuß fassen könnte. Dieser Weg wäre "sehr gut für das iranische Volk", aber würde jegliche Chance des Iran auf eine Atomwaffe beenden.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm deutlich einzuschränken. Zugestanden wurde dem Land ein maximaler Anreicherungsgrad von 3,67 Prozent und ein Vorrat von bis zu 300 Kilogramm Uran. In der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen. Teheran hatte sich dann nicht mehr an die Vereinbarungen gehalten und die Anreicherung auf 60 Prozent erhöht. Nach jahrelanger Funkstille haben die USA und Iran ihre Atomgespräche vor einiger Zeit wieder aufgenommen.

Insider: Washington prüft US-geführte Übergangsregierung in Gaza

Die USA und Israel haben nach Angaben von Insidern eine Nachkriegsverwaltung für den Gazastreifen unter US-Führung erörtert. In den Gesprächen ging es um eine Übergangsregierung für den schmalen Küstenabschnitt, bis das Gebiet entmilitarisiert und stabilisiert ist sowie eine funktionsfähige palästinensische Verwaltung steht, berichtete die Agentur Reuters. Es werde keinen festen Zeitplan für die Dauer einer solchen Verwaltung geben, dies hänge von der Lage vor Ort ab. Die Gespräche befänden sich in einem Anfangsstadium und seien noch nicht so weit fortgeschritten, als dass bereits über Schlüsselpositionen gesprochen werde.

Die Verwaltung würde den Angaben nach auch Palästinenser einbeziehen. Diese dürften aber weder der im Gazastreifen herrschenden radikal-islamischen Hamas noch der Palästinensischen Autonomiebehörde angehören. Letztere kontrolliert Teile des besetzten Westjordanlands.

Israels Regierung wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Das US-Außenministerium erklärte lediglich: "Wir wollen Frieden und die sofortige Freilassung der Geiseln." Und: "Die Grundpfeiler unseres Ansatzes bleiben bestehen: Wir stehen zu Israel und für den Frieden."

US-Flugzeugträger verliert zweiten Kampfjet

Der Flugzeugträger USS Harry S Truman im Roten Meer muss einen weiteren Kampfjet abschreiben. Eine Maschine vom Typ F/A-18F Super Hornet – Wert: rund 59 Millionen Euro – stürzte nach einem Manöver beim Landeanflug ins Meer.