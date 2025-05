Newsblog zur US-Politik Nordkorea warnt USA vor Atomkrieg im Weltall

27.05.2025

Kim Jong-un (Archivbild): Nordkorea wirft den USA Selbstgerechtigkeit vor – und warnt vor einem Atomkrieg. (Quelle: Uncredited/dpa)

Nordkorea kritisiert die "selbstherrlichen" USA. Trump bestätigt Verlängerung von Zollerleichterungen für die EU. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Reaktion auf "Golden Dome": Nordkorea warnt vor Atomkrieg im Weltall

Das nordkoreanische Außenministerium sieht laut einem Medienbericht in dem von US-Präsident Donald Trump geplanten US-Raketenabwehrsystem "Golden Dome" eine "gefährliche Drohung". In einer Erklärung des Instituts für Amerikanistik des nordkoreanischen Außenministeriums vom Dienstag heißt es, der "Golden Dome"-Plan sei "ein typisches Produkt von 'America first', der Gipfel der Selbstgerechtigkeit, Arroganz, Willkür und Selbstherrlichkeit und ein Szenario für einen Atomkrieg im Weltall". Dies berichtet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur "KCNA".

Auch China und Russland hatten in der vergangenen Woche ernsthafte Besorgnis über das Projekt ausgedrückt. China forderte Washington auf, die Entwicklung des Projektes aufzugeben.

Trump hatte vergangene Woche der 175 Milliarden Dollar teure Raketenabwehrschild "Golden Dome" vorgestellt. Nach seinem Willen soll es bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 einsatzbereit sein.

Neue Pentagonsprecherin verbreitet Antisemitismus

Die neue Sprecherin des Pentagons hat in der Vergangenheit mehrfach rassistische und antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet. Für diese Ernennung wird Trump nicht nur von den Demokraten, sondern auch aus den eigenen Reihen kritisiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: "Ich bin nicht glücklich mit Putin"

US-Präsident Donald Trump äußert sich zu den schweren russischen Angriffen auf die Ukraine am Wochenende. "Ich bin nicht glücklich mit Putin", sagt er Journalisten am Flughafen in Morristown, New Jersey. "Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Oder? Er bringt so viele Menschen um. Darüber bin ich nicht glücklich." Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: "Sehr gute" Gespräche mit dem Iran

Präsident Donald Trump äußert sich zuversichtlich über die Gespräche von iranischen und US-amerikanischen Unterhändlern zur Beilegung des jahrzehntelangen Streits über die iranischen Nuklearambitionen. Seine Unterhändler hätten "sehr gute" Gespräche mit dem Iran geführt. "Ich denke, es könnte bald gute Nachrichten in Sachen Iran geben", sagt Trump Journalisten am Flughafen von Morristown, New Jersey, als er sich nach einem Wochenende in seinem Golfclub in Bedminster auf seine Rückkehr nach Washington vorbereitet.

Trump bestätigt Verlängerung von EU-Zollerleichterungen bis 9. Juli

Im Zollstreit mit der EU hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, die ab 1. Juni vorgesehenen Zölle auf Waren aus der EU in Höhe von 50 Prozent bis zum 9. Juli auszusetzen. Er habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem "sehr netten Telefonat" mitgeteilt, dass er ihrer Bitte um eine Verlängerung der ursprünglichen Frist nachkommen werde, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten. Von der Leyen hatte zuvor nach eigenen Angaben ein "gutes Telefonat" mit dem US-Präsidenten geführt.

Trump äußerte sich am Sonntag (Ortszeit) im US-Bundesstaat New Jersey kurz vor seinem Abflug mit der Präsidentenmaschine Air Force One. Von der Leyen habe ihn angerufen und um eine Verlängerung der Frist gebeten. "Sie hat gesagt, dass sie ernsthafte Verhandlungen beginnen möchte", sagte Trump. Er habe nach dem "sehr guten Gespräch" zugestimmt, das Datum "auf den 9. Juli zu verschieben". "Ich habe zugestimmt und sie hat mir gesagt, dass wir uns schnell treffen werden und schauen, ob wir eine Lösung finden können."