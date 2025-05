Gericht stoppt Trumps Strafzölle

Ein Gericht in New York hat einige der jüngst verhängten Strafzölle von US-Präsident Donald Trump gestoppt. Die Zölle hatte Trump unter Berufung auf Notstandsbefugnisse verhängt, zuletzt am 2. April mit den sogenannten "Befreiungs-Tag"-Zöllen. Auch bereits zuvor erlassene Zölle gegen China , Mexiko und Kanada sind von dem Urteil betroffen.

Börsen reagieren positiv auf Entscheidung

Die Klage wurde im April von der liberalen Rechtsberatungsgruppe Liberty Justice Center eingereicht, die kleine Unternehmen vertritt. Diese gaben an, durch die Zölle schwer geschädigt worden zu sein. Am 2. April hatte Trump seine "reziproken" Zölle angekündigt, mit denen er erhebliche Abgaben auf Einfuhren von einigen der engsten Handelsverbündeten der USA erhebt – allerdings setzte er kurz darauf am 9. April eine 90-tägige Pause ein. Auf die meisten Waren, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, treten "universelle" Zölle in Höhe von zehn Prozent in Kraft. Trump setzte diese Zölle ohne Beratung im Kongress durch, indem er sich auf ein Notstandsgesetz berief.