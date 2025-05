Newsblog zur US-Politik Trump zu Zöllen auf EU-Waren: Nicht auf Suche nach Deal

US-Präsident Donald Trump droht der EU mit Zöllen – und gibt sich wenig kompromissbereit.

US-Präsident Trump bekräftigt seine Zoll-Drohung in Richtung der EU. Die Atomenergie in den USA soll ausgebaut werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump zu Zöllen auf EU-Waren: Nicht auf Suche nach Deal

Nach der Androhung von Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent gegen Waren aus der Europäischen Union gibt sich US-Präsident Donald Trump wenig kompromissbereit. "Ich bin nicht auf der Suche nach einem Deal", sagte er in der US-Hauptstadt Washington. Die USA hätten den Deal festgelegt, er laute: Zölle in Höhe von 50 Prozent. "Aber noch einmal: es gibt keinen Zoll, wenn sie ihre Fabriken hier bauen."

Wenn sich jemand dazu entscheide, eine Fabrik in den USA zu bauen, sei er bereit über eine "kleine Verzögerung" zu sprechen, führte Trump weiter aus. Man werde sehen, was passiere, aber aktuell gehe er davon aus, dass die angedrohten Zölle am 1. Juni in Kraft treten würden.

Am Morgen (Ortszeit) hatte Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mitgeteilt, dass er für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Waren aus der EU ist, die am 1. Juni in Kraft treten sollten. Ob diese tatsächlich in Kraft treten werden, ist völlig unklar. Trump hat in der Vergangenheit regelmäßig mit hohen Zöllen gedroht – und im Anschluss eine Kehrtwende vollzogen.

Trump droht auch anderen Handy-Herstellern mit Zöllen

US-Präsident Donald Trump kündigt an, dass der geplante Zoll von 25 Prozent auf Apple-Produkte auch für Samsung und andere Smartphone-Hersteller gelten wird. Zuvor drohte Trump Apple mit einem Zoll von 25 Prozent auf alle iPhones, die in den USA verkauft, aber nicht dort hergestellt werden. In den Vereinigten Staaten werden jährlich mehr als 60 Millionen Handys verkauft, aber das Land hat keine eigene Smartphone-Produktion.

Trump ordnet Ausbau der Atomenergie an

US-Präsident Donald Trump will den Ausbau der Kernenergie-Nutzung forcieren. Er ordnete am Freitag an, dass die Atomaufsichtsbehörde weniger Vorschriften erlassen und neue Lizenzen für Reaktoren und Kraftwerke schneller erteilen soll. Trump will, dass der bislang mehrjährige Genehmigungsprozess auf 18 Monate verkürzt wird. Ziel des Präsidenten ist unter anderem, den Strombedarf der Rechenzentren für KI-Anwendungen zu decken.

Bislang kann die Genehmigung eines Atomkraftwerks in den USA über zehn Jahre dauern. "Dies wird die Uhr nach über 50 Jahren der Überregulierung einer Industrie zurückdrehen", sagte US-Innenminister Doug Burgum. Der Präsident habe auch angeordnet, den Uran-Bergbau und die Uran-Anreicherung wiederzubeleben, sagte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter.

Aus Trumps Umfeld hieß es, noch während seiner zweiten Amtszeit - also bis Januar 2029 - sollten neue Reaktoren genehmigt und gebaut werden. Die USA haben derzeit 94 Kernreaktoren in Betrieb, das ist die größte Zahl weltweit. Die Meiler gelten allerdings als veraltet. Das Durchschnittsalter liegt bei 42 Jahren.

Elite-Universität Harvard verklagt Trump-Regierung

Trump droht EU mit 50-Prozent-Zöllen ab 1. Juni

