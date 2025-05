Putin will russische Waffenexporte ausbauen

Trotz des von ihm befohlenen Ukraine-Kriegs will Kremlchef Wladimir Putin russische Waffenexporte in andere Länder ankurbeln. "Es ist nötig, den Umfang der Exportlieferungen aktiv zu vergrößern", sagte er bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede bei einer Sitzung des Ausschusses für militärisch-technische Zusammenarbeit. Der Auftragsbestand für russische Militärerzeugnisse sei hoch – im Umfang von Dutzenden Milliarden Euro.

Entscheidend und an erster Stelle bleibe unverändert die Versorgung der Einheiten im Ukraine-Krieg, sagte Putin. Dafür solle es neue staatliche Anreize geben. Zugleich müsse Russland seine Position auf dem internationalen Rüstungsmarkt behaupten und bei harter Konkurrenz bestehen. Im vergangenen Jahr sei Moskau seinen Exportverpflichtungen bei den ausländischen Partnern im Großen und Ganzen nachgekommen. Den ausländischen Partnern solle künftig ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen angeboten werden.

Russland will nach Gefangenenaustausch Bedingungen für Kriegsende übermitteln

Russland will der Ukraine im Anschluss an einen derzeit laufenden umfassenden Gefangenenaustausch ein Dokument mit den Bedingungen für ein Ende seiner Militäroffensive übermitteln. "Sobald der Gefangenenaustausch beendet ist, sind wir bereit, der ukrainischen Seite den Entwurf eines Dokuments zu übergeben, den die russische Seite derzeit abschließend überarbeitet", erklärte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Lawrow zufolge soll der "Dokumentenentwurf die Bedingungen eines dauerhaften, globalen und langfristigen Abkommens über die Regelung" des Ukraine-Konflikts darlegen. Auch die Ukraine soll ein entsprechendes Dokument vorbereiten, wie bei den direkten Gesprächen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation in Istanbul in der vergangenen Woche vereinbart worden war.

Russischer Rüstungsmanager vor Wohnhaus mit Hammer attackiert

Andrej Kondratjew, Vize-Generaldirektor und Chefkonstrukteur des russischen Rüstungsunternehmens Kurganpribor, wurde am Donnerstag vor seinem Wohnhaus in der Stadt Kurgan mit einem Hammer attackiert. Das berichtet "The Kyiv Independent" unter Berufung auf russische Medien. Das Innenministerium der Region Kurgan bestätigte die Attacke. Demnach soll der Angriff am Donnerstagabend stattgefunden haben, als Kondratjew nach der Arbeit nach Hause zurückkehrte. Die Stadt Kurgan liegt im Südwesten Sibiriens.