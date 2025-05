Und ja – so ist es tatsächlich. "Nützlich" allerdings war die Unterhaltung der beiden Staatschefs hauptsächlich für Wladimir Putin selbst. Und "ausgezeichnet" lief es auch für Trump. Beide Männer konnten mit ihrem Telefonat vorerst erreichen, was sie wollten. Nur für die Ukraine und Europas Sicherheitsarchitektur war es ein bitterer Tag. Denn keines der europäischen Ziele wurde erreicht. Von einem bedingungslosen, sofortigen Waffenstillstand ist plötzlich keine Rede mehr.

Und wirklich, man könnte diesen nun immerhin künftig geplanten Beginn von Verhandlungen im Vatikan als einen guten Anfang betrachten. Doch was Trump jetzt nach außen hin wie einen Erfolg aussehen lässt, ist in Wirklichkeit: ein doppelter Sieg für Putin, ein Win-Win für den Kreml.

1. Putin gewinnt Zeit – und kann weiterbomben

2. Der Westen verliert an Glaubwürdigkeit

Und jetzt? Vorerst nur Schweigen. Dabei müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs eigentlich genau jetzt handeln, wenn sie ihre Drohungen ernst gemeint haben. Tun sie es nicht, verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Tun sie es doch, riskieren sie aber den Zorn Trumps, der bereits von der großen Friedensshow im Vatikan träumt. "Europa wird den Druck auf Moskau durch Sanktionen erhöhen", verkündete Friedrich Merz nach dem Trump-Telefonat. Und dass dies mit dem US-Präsidenten so abgestimmt sei. So oder so: Europa steht jetzt ziemlich schlecht, weil alleine da. Putin kann sich freuen.