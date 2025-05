Newsblog zur US-Politik Trump ordnet Ausbau der Atomenergie an

Von t-online Aktualisiert am 23.05.2025 - 20:55 Uhr

Donald Trump unterzeichnet ein Dekret zum Ausbau nuklearer Energie im Oval Office: Die USA sollen laut seinen Angaben in diesem Sektor wieder "eine echte Macht" werden. (Quelle: Evan Vucci/ap)

Der US-Präsident unterzeichnet ein Dekret zum Ausbau der Atomkraft. Den Apple-Konzern nimmt er mit Zöllen ins Visier. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump droht auch anderen Handy-Herstellern mit Zöllen

US-Präsident Donald Trump kündigt an, dass der geplante Zoll von 25 Prozent auf Apple-Produkte auch für Samsung und andere Smartphone-Hersteller gelten wird. Zuvor drohte Trump Apple mit einem Zoll von 25 Prozent auf alle iPhones, die in den USA verkauft, aber nicht dort hergestellt werden. In den Vereinigten Staaten werden jährlich mehr als 60 Millionen Handys verkauft, aber das Land hat keine eigene Smartphone-Produktion.

Trump ordnet Ausbau der Atomenergie an

Die USA wollen die Nutzung der Atomenergie massiv ausbauen. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag vier Dekrete, um den Bau neuer Kernkraftwerke zu ermöglichen. Die Vereinigten Staaten wollten wieder "eine echte Macht" in der Nuklearbranche werden, sagte Trump. Ziel ist es nach Angaben eines Trump-Beraters, die Atomstrom-Produktion in den kommenden 25 Jahren zu vervierfachen.

Dafür sollen Vorschriften zum Bau neuer Atomkraftwerke deutlich vereinfacht werden. Genehmigungen sollen künftig nach spätestens 18 Monaten erteilt werden, auch eine Reform der Atomaufsichtsbehörde ist geplant. Die USA haben mehr als 90 Kernreaktoren, das ist die größte Zahl weltweit. Die Meiler gelten allerdings als veraltet.

Elite-Universität Harvard verklagt Trump-Regierung

Trump droht EU mit 50-Prozent-Zöllen ab 1. Juni

Trump droht Apple mit Extra-Zoll

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social Zölle gegen Apple ins Spiel gebracht – in der Höhe von mindestens 25 Prozent. Mit diesen Maßnahmen wolle er das Unternehmen belegen, wenn es seine Produktion nicht in die USA verlege. Er erwarte, dass "die iPhones, die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, in den Vereinigten Staaten hergestellt und gebaut werden".

Als Reaktion auf die hohen US-Zölle gegen China hatte Apple anfangs des Monats angekündigt, große Teile seiner iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern. Zeitgleich warnte Apple-Chef Tim Cook, dass die Zölle nur im laufenden Quartal für das Unternehmen schon einen Schaden von 900 Milliarden US-Dollar verursachen könnten.

Im ersten Zuge von Trumps Zoll-Ankündigungen war Apple der Maßnahme noch entgangen. Zwischenzeitlich waren iPhones von den Aufschlägen ausgenommen. Aktuell liegen die US-Zölle auf Waren aus China bei 145 Prozent.

Außenamt: Hunderte Deutsche an Harvard-Uni

An der US-Eliteuniversität Harvard studieren nach Angaben des Auswärtigem Amts aktuell viele Deutsche. Man wisse von einer dreistelligen Zahl, sagte ein Sprecher in Berlin, ohne konkreter zu werden. Er kündigte zügige Gespräche mit den USA darüber an, welche Auswirkungen die angekündigte Abweisung von Ausländern an der Universität auf die deutschen Studierenden haben werde. Man nehme das als dringende Angelegenheit wahr und werde die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass deren Belange und Interessen angemessen berücksichtigt würden.

Harvard soll nach dem Willen der US-Regierung künftig im Rahmen eines speziellen Bundesprogramms keine neuen Studierenden aus dem Ausland mehr aufnehmen dürfen. Bereits eingeschriebene Ausländer müssten an andere Hochschulen wechseln – sonst verlören sie ihren Aufenthaltsstatus in den USA.