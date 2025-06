Newsblog zum Ukraine-Krieg US-Regierung rechnet offenbar mit russischem Großangriff

Großbrand in Charkiw nach einem russischen Angriff am Samstag: Auch die Hauptstadt Kiew wurde zuletzt wieder massiv bombardiert, doch es könnte noch schlimmer kommen. (Quelle: Anatolii Lysianskyi)

Rächt sich Putin für "Operation Spinnennetz"? Der ukrainische Präsident äußert sich enttäuscht von der US-Regierung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 8. Juni

US-Regierung rechnet offenbar mit russischem Großangriff

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters rechnet die US-Regierung mit einem massiven russischen Angriff auf die Ukraine in den kommenden Tagen. Demnach dürften bei dem Angriff sowohl Kamikazedrohnen als auch Marschflugkörper und ballistische Raketen zum Einsatz kommen. Die US-Regierung wertet den erwarteten Großangriff als Vergeltung für die jüngste "Operation Spinnennetz" des ukrainischen Geheimdienstes SBU, bei der eine Vielzahl russischer Flugzeuge zerstört oder beschädigt wurde.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung hält es auch die Bundesregierung für möglich, dass Russland in Kürze zu einem großen Vergeltungsschlag ausholt. Die Aktivitäten der russischen Seite werde "genau beobachtet", schrieb die Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungskreise. Die Ukraine hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Schon in den vergangenen Nächten hatte Russland ukrainische Städte wieder massiv aus der Luft angegriffen. Bei einem Angriff auf Kiew in der Nacht zu Freitag setzte Russland mehr als 400 Kamikazedrohnen vom Typ Shahed ein. Bei einem Angriff auf die zweitgrößte Stadt Charkiw in der Nacht zu Samstag waren es mehr als 200 Shaheds. Bei den Angriffen wurden mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Selenskyj: US-Regierung leitet 20.000 Raketen für die Ukraine um

Die US-Regierung hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine für die Ukraine bestimmte Lieferung von 20.000 Antidrohnenraketen in den Nahen Osten umgeleitet. Die Geschosse seien speziell zum Abfangen iranischer Kamikazedrohnen vom Typ Shahed entwickelt worden, sagte Selenskyj dem US-Sender ABC News. Russland greift ukrainische Städte immer wieder mit Hunderten Shahed-Drohnen gleichzeitig an.

"Wir haben uns auf diese 20.000 Raketen verlassen", sagte Selenskyj dem Sender am Sonntag. "Ihre Entwicklung war nicht teuer, bedurfte aber spezieller Technologie. Am Morgen hat mich der Verteidigungsminister informiert, dass die USA diese Raketen in den Nahen Osten geschickt haben", so Selenskyj. In welches Land die Raketen stattdessen geschickt wurden, ließ er offen. Die Entwicklung der Raketen sei noch mit der Regierung von Präsident Biden ausgemacht worden, erklärte der Präsident.

Selenskyj unterstrich die Gefahr, die von den Shahed-Drohnen für die ukrainische Bevölkerung ausgeht. Außerdem betonte er den Bedarf der Ukraine an Flugabwehrraketen vom Typ Patriot. Diese gelten als effektivste Waffe gegen russische Raketen und Marschflugkörper. Seit der Amtsübernahme von Donald Trump haben die USA der Ukraine keine neue Munition mehr für ihre Patriotgeschütze geliefert. Die letzte Lieferung von 90 Patriotraketen erhielt Kiew Anfang des Jahres aus Israel.

Russland meldet Geländegewinne