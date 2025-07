Was ist der Vorwurf?

Nun trug US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard vor Journalisten im Weißen Haus aus einem Bericht über das Ausmaß russischer Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf 2016 vor. Dabei ging es auch darum, dass Obama entsprechende Geheimdienstinformationen in Auftrag gegeben haben soll.

Gabbard hatte in den vergangenen Tagen stückchenweise Informationen zu dem Thema preisgegeben. Das Weiße Haus behauptet, dass Obama den Einwirkungsversuchen aus Moskau in Richtung des Trump-Siegs 2016 bewusst mehr Gewicht verliehen habe, als angebracht gewesen sei. Dies habe ein Narrativ befeuert, das Trump habe schaden sollen.

Obama-Sprecher: "Schwacher Ablenkungsversuch"

Von dem Obama-Sprecher hatte es am Vortag in einer von Medien verbreiteten Stellungnahme geheißen, aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten "würdige" man den "ständigen Unsinn und Fehlinformation, die aus diesem Weißen Haus kommen, normalerweise nicht mit einer Antwort. Aber diese Behauptungen sind so empörend, dass sie eine Antwort verdienen." Dass sich ein ehemaliger US-Präsident so dezidiert kritisch zum aktuellen Amtsinhaber äußert, ist äußerst ungewöhnlich.