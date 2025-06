Die USA bereiten eine teilweise Evakuierung von Botschaftsmitarbeitern und Militärangehörigen im Nahen Osten vor. Betroffen sind neben der Botschaft in Bagdad auch Vertretungen in Ländern, die von iranischen Raketen erreicht werden können, berichtet die "Washington Post". Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sollen zunächst nur Mitarbeiter, die nicht unbedingt erforderlich sind, zurückbeordert werden.

Die teilweisen Evakuierungen erfolgen zu einem Zeitpunkt erhöhter Spannungen zwischen dem Iran und den USA. US-Präsident Donald Trump hatte die Chancen für eine Einigung bei den Atom-Verhandlungen mit dem Iran zuletzt skeptisch gesehen. Die USA fordern, dass der Iran aufhört, Uran anzureichern, was Teheran aber ablehnt. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Angriffen auf den Iran gedroht.

Der iranische Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh erklärte am Mittwoch, dass der Iran im Falle eines Angriffs Vergeltung üben würde, indem er US-Stützpunkte in der Region angreift. Die Vereinigten Staaten sind in der gesamten wichtigen Ölförderregion militärisch präsent, mit Stützpunkten im Irak, in Kuwait, Katar, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Angaben aus dem Pentagon die freiwillige Rückkehr von Familienangehörigen vorgeschlagen. Viele Familien von US-Militärpersonal leben in Bahrain.