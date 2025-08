Einzelhandel in der Krise "Es ist ein Kampf ums Überleben"

Eine Reportage von Jakob Hartung 01.08.2025 - 21:06 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Kathleen Kollosche: Die Inhaberin muss ihr Geschäft Jonalee schließen. (Quelle: Jakob Hartung)

Der Einzelhandel kommt nicht aus der Krise – jährlich schließen tausende Geschäfte. Wie schwer es ist, einen Laden am Laufen zu halten, zeigt ein Besuch in Brandenburg an der Havel.

Bei Jonalee am altstädtischen Markt in Brandenburg an der Havel ist viel los an diesem Dienstagvormittag im Juli. Eine Mutter hievt ihr Baby im Kinderwagen über zwei Stufen in den Laden und schaut sich um. Der kleine Verkaufsraum ist sonnendurchflutet. Zu kaufen gibt es unter anderem Holzspielzeug, Wickelunterlagen und bunte XXL-Bettschlangen zum Preis von 89 Euro. Doch nicht mehr lange, denn Jonalee muss schließen.

Kathleen Kollosche hat das Geschäft erst im November 2024 eröffnet – jetzt wickelt sie es schon wieder ab. "Der Laden ist die letzte Woche auf und jetzt kommen noch viele Leute, um ein Schnäppchen zu schlagen", erklärt sie den Andrang. Wenn sie zuschließt, gibt es kein einziges Geschäft für Babyausstattung mehr in Brandenburg an der Havel.

Tausende Geschäfte müssen schließen

Jonalee ist eins von voraussichtlich 4.500 Einzelhandelsgeschäften, die in diesem Jahr für immer ihre Türen zusperren werden. Die Zahl hat der Handelsverband Deutschland (HDE) prognostiziert. Zwar schlossen im Coronajahr 2021 noch mehr als doppelt so viele Geschäfte (11.500). Doch der Abwärtstrend setzt sich fort. Bundesweit gibt es noch gut 300.000 Geschäfte, das sind knapp 20 Prozent weniger als vor zehn Jahren.

Der größte Teil der Schließungen entfällt dem HDE zufolge auf kleinere Fachhändler – auf Boutiquen, Parfümerien und Schmuckläden. Viele von ihnen spürten die wirtschaftliche Flaute der letzten Jahre und die schwindende Kaufkraft als erste. Auch steigende Mieten und Energiepreise machten ihnen zu schaffen. Hinzu kommt, dass sich das Kaufverhalten der Menschen in den vergangenen Jahren stark verändert hat: Viele bestellen lieber im Netz, als im Laden im Stadtzentrum einzukaufen. Für die Innenstädte hat das Ladensterben weitreichende Folgen: Sie ziehen weniger Menschen an, werden unattraktiver, eine Abwärtspirale droht.

Auch in Brandenburg an der Havel mussten zuletzt viele Läden schließen. Vor Jonalee kam das Aus für den Motorradbedarfsladen 1:33 und auch das Computergeschäft Kavoja Systems ist inzwischen Geschichte. Bei einem Rundgang über das Kopfsteinpflaster der mittelalterlichen Altstadt bis in die Neustadt säumen viele leere Schaufenster den Weg.