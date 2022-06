Die erste öffentliche Anhörung zum Kapitol-Sturm am 6. Januar bringt neue Erkenntnisse zu Donald Trumps Verantwortung fĂŒr den Gewaltexzess. Der Ausnahmezustand bleibt in den USA trotzdem die neue NormalitĂ€t.

Heute kommt sie auf ihrem Heimweg eher zufĂ€llig am Capitol Hill vorbei. Waesche sieht die große Leinwand, die in dem kleinen Park gegenĂŒber des großen Kapitol-Komplexes aufgestellt wurde. Die erste öffentliche Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm wird hier live ĂŒbertragen.

Rund 200 Menschen haben sich auf der Wiese versammelt. Einige haben Picknickdecken und CampingstĂŒhle dabei. Sogar ein kleines Buffet ist aufgebaut. Waesche kann es bis heute noch immer nicht glauben und fasst mit ihren HĂ€nden an ihre Wangen. "Ich kann nicht fassen, wie dumm diese Menschen sind. Wir sind so gespalten, wie wir es noch nie gewesen sind." Sie weiß, dass auch diese öffentliche Anhörung mit all ihren Videos, Tondokumenten und Zeugenaussagen daran kaum etwas Ă€ndern dĂŒrfte. Trotzdem will sie sich die Übertragung ansehen.