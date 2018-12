"Wir bauen die Mauer oder schließen die Grenze"

Donald Trump bleibt unnachgiebig im Streit mit den Demokraten. Bekommt er kein Geld für seine Mauer, macht er die Grenze zu Mexiko dicht, droht er. Vor Neujahr bewegt sich wohl nichts mehr.

US-Präsident Donald Trump hat mit der Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht, sollte ihm weiterhin das Geld für den Bau einer Mauer verwehrt werden. "Wir werden gezwungen sein, die Südgrenze komplett zu schließen, wenn uns die destruktiven Demokraten nicht das Geld für die Vollendung der Mauer geben", erklärte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der US-Präsident fordert in den aktuellen Haushaltsverhandlungen im Kongress, fünf Milliarden Dollar für den Mauerbau abzustellen. Falls das nicht geschieht, will er ein neues Haushaltsgesetz nicht unterzeichnen. Die oppositionellen Demokraten aber lehnen Trumps Milliarden-Forderung strikt ab. Der Streit hat bereits zu einer Haushaltssperre und zum Stillstand in zahlreichen Bundesbehörden geführt.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....