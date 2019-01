Trump lässt Widersachern Ziegelsteine schicken

Trump will seine Mauer. Die Demokraten wollen sie nicht. Mitarbeiter seiner Wahlkampagne nutzen den Streit nun für ihre Zwecke – und sammeln mit einer skurrilen Aktion Spenden.

"Sende einen Ziegelstein an Chuck & Nancy", heißt es auf der Website in Großbuchstaben. "Kämpfe, um die Mauer zu finanzieren und die Grenze zu sichern". Um Spenden zu sammeln, haben Donald Trumps Kampagnen-Mitarbeiter eine besonders ungewöhnliche Initiative gestartet: Für 20 Dollar schicken sie den führenden Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer angeblich einen Ziegelstein. Oder besser gesagt: eine Ziegelstein-Attrappe, wie im Kleingedruckten zu lesen ist.

Allerdings fließen die 20 Dollar natürlich nicht in den Mauerbau, sondern in Donald Trumps Wahlkampagne. Angeblich hatte Trump selbst die Idee dazu. So wird es zumindest auf der Website behauptet. 100.000 Ziegelsteine will man den beiden Demokraten in ihre Büros schicken. Trump-Unterstützer können sogar auswählen, ob sie lieber Pelosi und Schumer das zweifelhafte Geschenk zuschicken wollen.

Since Chuck and Nancy keep stonewalling the President, we’ll send the wall to them, brick by brick, until they agree to secure the border!https://t.co/s0Ve4Nuxmr