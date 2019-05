Deutsche Bank

Trump-Transaktionen lösten Geldwäsche-Alarm aus

20.05.2019, 06:40 Uhr | rtr

Der US-Kongress untersucht zurzeit die Finanzen von Präsident Trump, auch sein langjähriges Verhältnis zur Deutschen Bank ist ein Thema. Nun steht ein neuer Verdacht im Raum.

Mitarbeiter der Deutschen Bank wollten einem Zeitungsbericht zufolge einige Tranksaktionen bei Firmen von US-Präsident Donald Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner wegen Auffälligkeiten der Finanzaufsicht melden.



Spezialisten im Kampf gegen Geldwäsche hätten 2016 und 2017 empfohlen, dass über die verdächtigen Vorgänge Bericht erstattet werden sollte, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf fünf frühere und derzeitige Mitarbeiter der Deutschen Bank. Führungskräfte hätten dies aber abgelehnt.

Worum es bei den Zahlungen ging, sei unklar. Ein Programm zur Erkennung unregelmäßiger Transaktionen hätte bei den Zahlungsverkehren von Trump angeschlagen, so die Zeitung.



Trump Organisation nennt Bericht Unsinn

Eine Sprecherin der Bank sagte der "New York Times", Mitarbeiter würden nicht davon abgehalten, verdächtige Vorgänge eskalieren zu lassen, also an die nächst höhere Ebene zu melden. Die Deutsche Bank habe ihre Bemühungen im Kampf gegen Finanzkriminalität erhöht. Eine Sprecherin für die Trump Organisation sagte, der Bericht sei "ausgemachter Unsinn". Von Kushner Companies war zunächst ebenfalls kein Kommentar zu bekommen.







Derzeit werden die Finanzen von Trump vom US-Kongress und den Behörden des Bundesstaates New York durchleuchtet. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus fordern von der Deutschen Bank und anderen Geldinstituten Auskunft darüber. Die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt und steht deshalb im Zentrum des Interesses.