Gericht hat entschieden

Deutsche Bank darf Trumps Finanzunterlagen an Kongress geben

23.05.2019, 00:33 Uhr | rtr, dpa, aj

Donald Trump weigert sich weiterhin, seine Finanzunterlagen offenzulegen. Nun hat der Präsident eine weitere Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Seine Bank darf die Unterlagen an den Kongress übergeben.

Ein US-Gericht hat der Deutschen Bank die Weitergabe von Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump an den Kongress gestattet. Bundesbezirksrichter Edgardo Ramos machte am Mittwoch in New York damit auch den Weg frei für die Übergabe von entsprechenden Unterlagen von Capital One Financial.



Die Dokumente waren von zwei Ausschüssen des Repräsentantenhauses angefordert worden, die beide von den Demokraten geführt werden. Trump hatte auch im Namen seiner Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka und sieben seiner Firmen gegen die Anordnung geklagt. Stellungnahmen des Präsidenten und der Deutschen Bank lagen in der Nacht zum Donnerstag zunächst nicht vor.

Das Geldhaus hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt und steht deshalb im Zentrum des Interesses. Viele andere Institute hatten dem ehemaligen Immobilienunternehmer kein Geld mehr geliehen. Laut einem Dokument aus dem vergangenen Jahr schuldet Trump der Deutschen Bank Trust Company Americas mindestens 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten.





Erst am Montag hatte ein Richter in Washington in einem ähnlichen Fall gegen Trump entschieden. Trump hatte sich dort mit juristischen Mitteln gegen den Versuch der Demokraten im Kongress gewehrt, über eine Buchhaltungsfirma, mit der Trumps Firmen lange zusammengearbeitet hatten, Einsicht in dessen Finanzen zu bekommen. Ein Bundesrichter wies Trumps Einwände am Montag (Ortszeit) in Washington jedoch ebenfalls zurück und entschied, dass der Präsident die Aufforderung aus dem Kongress nicht blockieren könne.