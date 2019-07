Ocasio-Cortez: Migranten werden gezwungen aus Toiletten zu trinken

Der Streit um den Umgang mit illegalen Einwanderern spaltet die USA. Jetzt hat die Abgeordnete Ocasio-Cortez die Haftzentren an der Grenze zu Mexiko besucht – und zeigt sich erschüttert.

Die Abgeordnete im Repräsentantenhaus Alexandria Ocasio-Cortez hat gemeinsam mit anderen US-Demokraten zwei Haftzentren für illegale Einwanderer besucht und erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die amerikanische Grenzpolizei. Illegale Migranten seien im Gewahrsam der Grenzpolizei aufgefordert worden, aus Toiletten zu trinken, erklärte sie nach Besuchen mehrerer Haftanstalten für illegale Einwanderer in Texas.

"Nachdem ich mich in eine Zelle mit mehreren Frauen hineingezwungen habe und mit ihnen sprach, beschrieb eine von ihnen die Behandlung durch die Beamten als 'psychologische Kriegsführung'", schrieb die Abgeordnete auf Twitter.

Now I’ve seen the inside of these facilities.



It’s not just the kids. It’s everyone. People drinking out of toilets, officers laughing in front of members Congress.



I brought it up to their superiors. They said “officers are under stress & act out sometimes.” No accountability.