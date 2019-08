Trump kritisiert Fed-Chef: Powell "hat uns im Stich gelassen"

Der Schritt kommt nicht überraschend – und ist dennoch historisch. Erstmals seit 2008 senkt die US-Notenbank Fed wieder ihren Leitzins. US-Präsident Trump reicht das aber nicht aus.

Erstmals seit der globalen Finanzkrise vor rund einem Jahrzehnt hat die US-Notenbank ihren Leitzins wieder gesenkt. Die Federal Reserve (Fed) senkte den Zinssatz am Mittwoch erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent. Angesichts anhaltender Handelskonflikte und des langsameren globalen Wirtschaftswachstums signalisierte die Zentralbank auch die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen.

Fed-Chef Jerome Powell erklärte, es gehe darum, "angemessen zu handeln", um den Aufschwung der US-Wirtschaft "zu erhalten". Zugleich kündigte er an, die Drosselung des Anleihenprogramms der Notenbank schon im August zu beenden, zwei Monate früher als geplant.

US-Präsident Donald Trump warf dem Chef der US-Notenbank Fed dagegen vor, das Land mit seiner Leitzinssenkung um ein Viertel Prozent im Stich gelassen zu haben. "Was der Markt hören wollte von Jay Powell und der Fed war, dass dies der Beginn eines langatmigen und aggressiven Zins-Kürzungs-Zyklus werden sollte, damit wir Schritt halten können mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern auf der Welt", twitterte Trump wenige Stunden nachdem die Fed die Zinssenkung bekannt gegeben hatte.

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world....