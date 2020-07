Nächstes Enthüllungsbuch

Melanias Ex-Beraterin packt über die First Lady aus

08.07.2020, 21:32 Uhr | dru, t-online.de

Donald und Melania Trump: Über die First Lady soll bald ein Enthüllungsbuch erscheinen. (Quelle: Chris Kleponis/Pool via CNP/MediaPunch)

Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA wird das nächste Enthüllungsbuch über die Trumps angekündigt. Diesmal spricht eine Ex-Beraterin von Melania Trump – die im Ärger das Weiße Haus verließ.

Erst John Bolton und Mary Trump, nun eine langjährige Freundin und Beraterin der First Lady – die Reihe an Buchveröffentlichungen über die noch recht kurze Zeit der Trumps im Weißen Haus reißt nicht ab. Die neueste Veröffentlichung stammt aus der Feder von Stephanie Winston Wolkoff, einer engen Vertrauten von Melania Trump. "Melania and Me", Melania und Ich, lautet der Titel. Das Buch erscheint am 1. September.

Winston Wolkoff arbeitete bis 2018 als unbezahlte Beraterin für die First Lady. Die Vanity Fair schreibt, Winston Wolkoff habe Melania Trump beim Wechsel ins Weiße Haus assistiert und sie in ihrer neuen Rolle als First Lady beraten.

Gute Bekannte der Trumps: Stephanie Winston Wolkoffbetritt im Januar 2017 den Trump Tower in New York. (Quelle: Stephanie Keith/Reuters)



Der herausgebende Verlag verspricht detaillierte Einblicke in die Arbeit im Weißen Haus, besonders in den East Wing, wo die First Lady und ihre Mitarbeiter ihre Büros haben. Das Buch soll außerdem die Geschichte der Freundschaft zwischen Winston Wolkoff und Melania Trump nachzeichnen bis zu dem abrupten Bruch und dem Abschied aus dem Weißen Haus.

Dame der feinen Gesellschaft

Die beiden Frauen kannten sich bereits lange, bevor die Trumps Anfang 2017 ins Weiße Haus zogen. Winston Wolkoff galt als eine der engsten Vertrauten von Melania Trump. In der High Society New Yorks war sie bekannt. Ihr Namen wurde vor allem mit der Met Gala in Verbindung gebracht, die sie mitorganisierte, und die ein Fixpunkt im Kalender der feine Gesellschaft New Yorks ist.

2018 musste Winston Wolkoff ihre Stellung im Weißen Haus aufgeben. Damals wurde bekannt, dass eine von ihr gegründete Firma 26 Millionen Dollar für die Planung von Trumps pompöser Amtseinführung und weiterer Veranstaltungen kassiert hatte. Donald Trump, der laut New York Times als Knauser gilt, soll über die üppige Bezahlung alles andere als erfreut gewesen sein. Später arbeitete Winston Wolkoff mit der Justiz in New York zusammen. Es ging um den Verdacht der Veruntreuung bei dem Komitee, dass die Amtseinführung organisierte.