Vor TV-Duell zur US-Wahl

Biden: Donald Trump lügt wie Goebbels

26.09.2020, 22:34 Uhr | dpa, AFP

Was erwartet Joe Biden vom ersten TV-Duell mit Donald Trump? Persönliche Angriffe. Und vor allem: viele Lügen. Biden vergleicht ihn dabei sogar mit dem Nazi-Propagandaminister.

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. "Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen", sagte Biden in einem Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist.

Trump erklärt bei seinen Auftritten stets, Biden werde "radikalen Linken" Vorschub leisten, die Amerika zerstören und Chaos in amerikanische Städte bringen würden. Außerdem behauptet er unter anderem, Biden und die demokratische Partei setzten auf Briefwahl in der Hoffnung, dass die Präsidentenwahl am 3. November mit gefälschten Stimmzetteln manipuliert werde. Goebbels war in der NS-Zeit einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler und ein Wegbereiter des Holocaust.

"Persönliche Angriffe und Lügen"

Biden sagte zudem, er stelle sich in seinem ersten Fernsehduell mit Trump am Dienstag auf "persönliche Angriffe und Lügen" ein. "Es wird schwierig werden", räumte Biden ein. "Meine Vermutung ist, dass es ein einziger direkter Angriff wird." Er rechne dabei vor allem mit persönlichen Attacken. "Das ist das einzige, was er kann", sagte Biden.







"Er weiß nicht, wie man über Fakten diskutiert. Er ist nicht so schlau", fügte Biden hinzu. "Er weiß nicht viel über Außenpolitik, er weiß nicht viel über Innenpolitik. Er weiß nicht viel über die Details." Daher "werden es hauptsächlich persönliche Angriffe und Lügen sein", sagte er über seine Erwartungen an Trumps Auftritt.

Die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden findet am Dienstag in Cleveland im Bundesstaat Ohio statt. Bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November wird es noch zwei weitere Fernsehduelle geben. Die Fernsehdebatten zwischen den Präsidentschaftskandidaten sind in den USA traditionell Höhepunkte des Wahlkampfes und werden mit größter Spannung erwartet.

Wie schlägt sich Biden im Duell?

Einige Unterstützer Bidens befürchten, dass der frühere Vizepräsident, der in den landesweiten Umfragen bisher vorne liegt, sich im direkten Schlagabtausch von dem deutlich aggressiveren Trump ausstechen lassen könnte.

Biden ist nach eigener Aussage aber darauf vorbereitet. "Die Leute wissen, dass der Präsident ein Lügner ist", sagte der 77-Jährige in dem Fernsehinterview. Dies werde in dem TV-Duell also nicht für Überraschungen sorgen. Biden kündigte an, trotz der Attacken seine Argumente vorzubringen, warum Trump gescheitert sei und warum er die besseren Antworten für die Wähler habe.