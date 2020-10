Positiver Test

Trump hat Corona – wer regiert jetzt die USA?

02.10.2020

US-Präsident Donald Trump und Vize-Präsident Mike Pence: Sollte Trump nicht mehr in der Lage sein, die Regierung zu führen, springt Pence für ihn ein. (Quelle: Tom Brenner/Reuters)

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben Corona. Was das für die Regierung der USA bedeutet – und wer die Macht übernähme, wenn selbst Vizepräsident Mike Pence betroffen sein sollte, lesen Sie hier.

Nach dem positiven Corona-Test von US-Präsident Donald Trump bleiben viele Fragen offen. Eine der drängendsten: Was passiert jetzt eigentlich mit der US-Regierung – wer führt das mächtigste Land der Welt, wenn sein Präsident in Quarantäne ist, womöglich in Behandlung muss?

Die schnelle Antwort lieferte am Freitagmorgen Trumps Leibarzt Sean Conley: Er erwarte, dass Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte "ohne Unterbrechung" weiterführen kann. In einer Mitteilung erklärte er, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut. Die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben.



"Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird", so Conley in seinem Schreiben.

Der Brief von Trumps Leibarzt Sean Conley. (Quelle: Reuters)



Er und das medizinische Team des Weißen Hauses würden wachsam sein. Conley machte deutlich, dass dem Präsidenten und der First Lady die Unterstützung einige der "großartigsten" medizinischen Experten und Institutionen des Landes zur Verfügung stünden.

Bekommt Trump Corona-Symptome?

Diese Ansicht aber ist zunächst nur eine Momentaufnahme. Ob Trump tatsächlich wie gewohnt weiterregieren kann, hängt in den kommenden Tagen stark davon ab, ob der Präsident der Vereinigten Staaten stärker unter den Folgen einer Corona-Infektion leidet – oder ob seine Erkrankung asymptomatisch verläuft.

Tritt Ersteres ein, muss Trump womöglich wie sein britischer Amtskollege Boris Johnson in klinische Behandlung, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage, die Amtsgeschäfte weiter zu führen. In diesem Fall würde Trump seine Regierungsaufgaben vorübergehend auf seinen Vizepräsident Mike Pence übertragen. Später, nach einer Genesung, nähme er die Kontrolle zurück.

"Es gibt für alles ein Protokoll"

Auch für den Fall einer plötzlich eintretenden Verschlechterung von Trumps medizinischem Zustand sorgt die Verfassung der der USA vor. Kann Trump die Amtsgeschäfte formal nicht mehr selbst übernehmen, etwa weil er intubiert werden muss, darf sich Pence mit Zustimmung des Kabinetts die Kontrolle auch selbst übernehmen.

Selbst für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass neben Trump auch Pence nicht in der Lage sein, die US-Regierung zu führen, ist vorgesorgt: Dann würde die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi (Demokraten), die Macht übernehmen.

"Es gibt für alles ein Protokoll", sagte der frühere Berater von Trumps Vorgänger Barack Obama, David Axelrod, dem Nachrichtenmagazin Bloomberg. Gleichzeitig räumte er aber auch ein: "Routinemäßig sind wir die Abläufe für einen Terroranschlag oder einen nuklearen Angriff durchgegangen, aber wir haben ehrlicherweise nie eine Pandemie-Situation antizipiert, wie sie das Weiße Haus jetzt gerade erlebt."