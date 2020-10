Heimliche Aufzeichnungen

Melania Trump nennt Stormy Daniels eine "Porno-Prostituierte"

Die ehemalige Beraterin der First Lady hat in einem Podcast brisante Aufnahmen veröffentlicht. In diesem lästert die Frau von US-Präsident Donald Trump über dessen mutmaßliche Affäre.



Ex-Verbündete Stephanie Winston Wolkoff hat im Rahmen einer Racheaktion über mehrere Tage Aufzeichnungen von Melania Trump publik gemacht. Im Podcast von Michael Cohen, dem ehemaligen Anwalt von Donald Trump, lässt sie ein heikles Gespräch zwischen ihr und der First Lady abspielen.



In den heimlich aufgezeichneten Aufnahmen ist zu hören, wie Wolkoff und Melania Trump über ein anstehendes Fotoshooting von Stormy Daniels sprechen. "Google es und lies es dir durch", hört man die First Lady sagen. "Annie Leibovitz hat die Porno-Prostituierte abgelichtet und sie wird in der Ausgabe von September oder Oktober erscheinen". Daraufhin stellt Wolkoff die Nachfrage, wen sie damit meine. "Stormy", entgegnet Melania Trump.



Die Fotos, auf denen Daniels und ihr Anwalt Michael Avenatti abgebildet wurden, erschienen schließlich 2018 in der August-Ausgabe der US-Vogue mit dem Titel "Stormy Daniels Isn't Backing Down" (dt. Stormy Daniels gibt nicht auf).

Stormy Daniels: Mit dieser Erotik-Darstellerin soll US-Präsident Donald Trump eine Affäre eingegangen sein. (Quelle: imago images)





Stormy Daniels soll Schweigegeld erhalten haben

Erotik-Darstellerin Daniels, die bürgerlich Stephanie Clifford heißt, hatte 2018 in den Medien behauptet, dass sie und Donald Trump im Jahr 2006 eine sexuelle Beziehung eingegangen seien. Danach habe sie kurz vor den US-Wahlen 2016 eine Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar erhalten. Michael Cohen, der Podcast-Moderator und Ex-Anwalt des US-Präsidenten, sagte später, dass er den Betrag aus eigener Tasche gezahlt habe. Das Weiße Haus und Donald Trump dementieren die Affäre vehement. Stormy Daniels reichte 2018 eine Klage gegen die mit Trump geschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung ein – welche durch einen Richter abgewiesen wurde.