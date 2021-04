Spenden-Abo

Mit welchen Tricks Trumps Kampagne Geld sammelte

05.04.2021, 00:32 Uhr | t-online, wan

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einem Interview in Florida. Seine Kampagne musste 122 Millionen Spendengelder zurückzahlen. (Quelle: The Right View/imago images)